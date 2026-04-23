«Пусть валяется»: неадекват избил ребенка палкой и оставил плакать в Подмосковье

В Подмосковье мужчина жестоко избил маленького мальчика, нанеся ему удары палкой по телу. После этого он оставил ребенка плакать, а мать даже на заступилась за малыша, сообщает «Осторожно, Москва» .

Очевидица произошедшего приехала накануне в деревню Петрищево, чтобы приобрести дачный участок. В ходе осмотра дома она увидела, как некий мужчина, предположительно, отец или дедушка, избивает маленького ребенка деревянной палкой.

Он несколько раз ударил мальчика по туловищу. Очевидица отчетливо слышала удары по комбинезону ребенка. После нападения неадекват развернулся и ушел. Все это время за ними наблюдала, предположительно, мать малыша.

«Там еще находилась мать, которая кричала: „оставь его, пусть валяется дальше“», — рассказала девушка, заставшая произошедшее.

Ребенок после избиения остался лежать на земле и плакать. Очевидцы пытались вмешаться в ситуацию, однако мужчина с палкой, увидев, что его снимают, просто ушел.

