Трамп заявил, что продолжает общаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что продолжает общение с президентом России Владимиром Путиным, но отказался уточнять дату и детали последнего контакта.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним (Путиным — ред.) переговоры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о недавнем общении с российским лидером.

Он также сообщил о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским в контексте поиска путей урегулирования конфликта.

Несмотря на сохраняющееся напряжение, Трамп считает, что в перспективе стороны все же смогут прийти к определенным договоренностям.

Ранее во время ужина журналистов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа в отеле Washington Hillton произошла стрельба. Сотрудники Секретной службы эвакуировали президента и первую леди Меланию Трамп со сцены. Подозреваемый в стрельбе 31-летний Коул Аллен работал учителем в Калифорнии, он был вооружен дробовиком.

