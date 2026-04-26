«Отличный вечер в Вашингтоне!»: Трампа вывели с приема из-за стрельбы

Сотрудники американской Секретной службы вывели главу государства Дональда Трампа с торжественного ужина на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. сообщает «Лента.ру» .

Как рассказал телеканал Fox News, в отеле стреляли вечером 25 апреля по местному времени на приеме. Очевидцы отметили, что выстрелы были слышны вне зала, но офицеры моментально закрыли президента, после чего Трамп нагнулся и покинул помещение. Еще эвакуировали первую леди США Меланию Трамп, пресс-секретаря Белого дома Керолайн Левитт.

В момент стрельбы в зале началась паника, многие спрятались под столами. Источники уточнили, что злоумышленник не смог проникнуть в зал, где был прием.

«Отличный вечер в Вашингтоне!» — прокомментировал Трамп.

В аккаунте в соцсети Truth Social он также высоко оценил работу Секретной службы и силовиков, назвав ее «фантастической».

Через час после инцидента президент появился перед журналистами в Белом доме. Глава государства подчеркнул, что «адски бился», чтобы и дальше продолжать прием, но охрана настояла на отмене. По его словам, этот вечер пошел не по плану, и шоу нужно проводить заново.

Стрелка задержали, им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.