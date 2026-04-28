Минобороны: парад 9 мая пройдет без военной техники

В составе пешей колонны примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Самолеты пилотажных групп и Су-25 пролетят над Красной площадью.



В ходе трансляции парада в Москве покажут работу всех видов и родов войск в зоне спецоперации.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что зарубежные политики уже выразили желание приехать в РФ на День Победы 9 мая. При этом имена будущих гостей не разглашаются.

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием празднования станет парад на Красной площади, где уже началась подготовка к празднованию 9 Мая. О своем желании еще раз присутствовать на праздничных мероприятиях в Москве в честь Дня Победы заявлял словацкий премьер Роберт Фицо.

