Ушаков рассказал, что зарубежные лидеры хотят приехать в Москву на Парад Победы
Фото - © Александр Казаков/РИА Новости
Зарубежные политики уже выразили желание приехать в РФ на День Победы 9 мая. Россия подтвердила готовность их принять, заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву, опубликованному в его Telegram-канале, помощник президента Юрий Ушаков.
Имена будущих гостей не разглашаются. 9 мая у президента РФ Владимира Путина ожидаются торжественные мероприятия.
Также в эту дату будут важные международные контакты.
«Несколько человек изъявили желание. Мы подтвердили им приглашение», — отметил Ушаков.
