На Красной площади началась подготовка ко Дню Победы

16 апреля на Красной площади в Москве началась подготовка к празднованию 9 Мая. Специалисты монтируют трибуны для гостей парада Победы, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости .

Монтаж начался со стороны Мавзолея. Для удобства и безопасности зону трибун оградили металлическим забором. Подобные конструкции также установили у Государственного исторического музея и ГУМа.

На месте проведения работ дежурят полицейские. Проход на площадь для жителей и гостей столицы открыт.

В этом году Россия отмечает 81 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием празднования станет парад на Красной площади. Также состоится народное шествие «Бессмертный полк», возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. Концерты и акции памяти пройдут во всех городах России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.