К середине сентября в Ногинске откроется Богородский бульвар

В Богородском округе идет масштабное благоустройство Богородского бульвара, которое охватит значительную территорию, связывающую Новое Заречье, Старое Заречье и Центральный микрорайон, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Общая площадь преображения составляет 3,8 гектара, а протяженность обновляемого пространства — почти километр. В основу проекта легла концепция «городская ткань», отсылающая к богатому историческому наследию местной текстильной промышленности, которая долгие годы определяла облик и характер города.

Сейчас на объекте выполняются демонтажные и подготовительные работы: идет устройство основания пешеходных дорожек, укладка плитки, подготовка основания под фонтан, прокладка инженерных сетей и озеленение. После завершения этих этапов территорию полностью преобразят: обустроят удобные пешеходные дорожки, установят современное освещение, систему видеонаблюдения, садово-парковое и информационно-навигационное оборудование. Для отдыха жителей и гостей округа появятся уютные навесы с качелями, будут отремонтированы лестницы, заработает фонтан и проведут дополнительное озеленение.

Открытие обновленного Богородского бульвара состоится в сентябре этого года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.