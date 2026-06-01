В Дмитрове прошел юбилейный 20-й фестиваль автолюбителей VAGBURG

В эти выходные Дмитров принимал юбилейный, 20-й автомобильный фестиваль VAGBURG. Тысячи машин, сотни тысяч лошадиных сил и море улыбок — таким запомнится праздник для всех, у кого бензин в крови.

Уже второй десяток лет VAGBURG остается главным российским событием в мире автолюбителей, собирая гостей со всей страны. В этот раз в одном ряду уживались несовместимые миры: суровый кастомный «Жигуль» соседствовал с раритетным седаном из семидесятых, а рядом, будто из параллельной вселенной, — элегантный Porsche.

Но фестиваль — это не только выставка. Гостей ждало множество активностей. Любители скорости проверяли реакцию на гоночных симуляторах, а в творческой мастерской по кастомизации даже серьезные мужчины увлеченно разрисовывали брелоки. Помимо этого на территории работал большой шатер с аттракционами, теннисными столами, аэрохоккеем, силомером и игровыми приставками.

Но самое милое и душевное происходило вдали от ревущих моторов. Для маленьких гостей работали интерактивные зоны, где можно было собрать игрушечную машину или впервые попробовать себя за рулем. Для этого надо было успешно сдать экзамен инструктору ДПС. Юный водитель садился за руль мини-автомобиля и сдавал экзамен в настоящем «городе» со знаками и разметкой, а если справлялся — ему торжественно вручали права на игрушечную машину.

Но в этот день подарки доставались не только малышам. На сцене весь день разыгрывались призы, а под вечер выбрали ТОП-8 лучших машин фестиваля — каждый победитель получил особый подарок за душу, вложенную в свое железо. Главным сюрпризом дня стал розыгрыш автомобиля. Один счастливчик уехал домой не на своем старом друге, а на совершенно новом авто.

Текст, фото и видео — Валерия Исаева