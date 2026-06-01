В Лас-Вегасе задержали подростка за нападение с ножом на лошадей

Полиция Лас-Вегаса задержала подростка по обвинению в жестоком нападении с ножом на трех лошадей во время национальных соревнований по родео, сообщает РИА Новости .

Подозреваемую девушку нашли в соседнем отеле, ее взяли под стражу и перевезли в колонию для несовершеннолетних округа Кларк.

Следователи считают, что у нее был доступ к конюшне. По версии следствия, подозреваемая могла использовать нож, чтобы нанести лошадям множественные ранения.

Ранее в Приморском крае суд арестовал титулованного мерина за преступление ее соседки по конюшне, которая лягнула девочку‑подростка, нанеся ей серьезные травмы.

