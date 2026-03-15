Фицо заявил, что снова готов приехать на 9 Мая в Москву

Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил о своем желании еще раз присутствовать на праздничных мероприятиях в Москве, посвященных Дню Победы, сообщает РИА Новости .

В мае 2025 года глава правительства Словакии уже участвовал в московских торжествах по этому случаю.

«Так же, как 9 мая я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в (церемонии — ред.) благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции», — отметил Фицо.

Кроме Фицо Парад Победы в 2025 году в Москве посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также президент Сербии Александр Вучич, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер Армении Никол Пашинян и генсек Компартии Вьетнама То Лам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.