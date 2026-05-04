В парках Подмосковья 1 500 человек отметили День малых народов России

Тематический праздник «Малые народы – большая Россия» прошел в 40 парках Подмосковья и собрал около 1500 человек. Гости посетили мастер-классы, выставки и интерактивные программы, посвященные этнической культуре народов страны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парках региона для посетителей подготовили мастер-классы по традиционным ремеслам, выставки и творческие лаборатории, включая «Калейдоскоп народных костюмов». Участники знакомились с особенностями быта и культуры малочисленных народов России, принимали участие в тематических играх и просветительских программах.

В парке «Ривьера» в Можайске прошел лекторий «Узоры единства», посвященный культуре ительменов. Гостям рассказали о традиционном шаманском бубне, а на мастер-классе «От орнамента к орнаменту» участники создали стилизованные закладки для книг. В Мытищинском лесопарке состоялись массовые игрища «Прятки-догонялки», состязание силачей «Богатырские забавы», подвижные игры и чтение сказок и былей «Мудрость предков».

Во Фрязинском лесопарке в рамках программы «Этнокалейдоскоп» посетители познакомились с музыкальным фольклором народов России и узнали о значении произведений в жизни этнических сообществ. В парке культуры и отдыха Жуковского прошел мастер-класс по росписи фигурок лошадей, а в парке «Набережная Выстрел» в Солнечногорске организовали творческое занятие и интерактивную выставку, посвященную национальным узорам.

Мероприятия провели при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.