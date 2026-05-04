В Подмосковье 4–6 мая ожидается III класс пожароопасности

В лесах Московской области 3 мая возгораний не зарегистрировано, однако с 4 по 6 мая в регионе прогнозируется III класс пожарной опасности. В отдельных лесничествах 4 мая ожидается более низкий, II класс. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

4 мая на большей части региона установится III класс пожарной опасности. В Дмитровском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах прогнозируется II класс.

5 и 6 мая на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 19–26 градусов, ночью — плюс 9–15 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.

Жителям напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.