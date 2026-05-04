В Подмосковье подали более 3,4 тыс заявок на спортразряды

С начала 2026 года в Московской области подано более 3,4 тысячи онлайн-заявлений на присвоение спортивных разрядов. Услуга доступна на региональном портале госуслуг и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Присвоение спортивных разрядов» размещена на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на получение разряда.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить цифровые копии документов. В рамках услуги присваиваются разряды «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд».

Спортсмен должен выполнить нормы, требования и условия, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.