В Люберцах построят вторую очередь технопарка «Лидер»

В городском округе Люберцы начнется строительство второй очереди промышленного технопарка «Лидер». Компания «Технотраст» получила участок площадью 1,6 га без торгов, ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2031 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Технотраст» реализует масштабный инвестиционный проект на территории Подмосковья. Для строительства второй очереди технопарка инвестору предоставили земельный участок площадью 1,6 га по программе «272», которая позволяет получить землю без торгов при выполнении инвестиционных обязательств.

«В рамках проекта планируется возвести объект площадью 10 тыс. кв. м. Объем инвестиций превысит 500 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2031 года. Строительство второй очереди позволит создать дополнительные рабочие места как в управляющей компании, так и у резидентов промышленного технопарка», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Действующий технопарк «Лидер» представляет собой пятиэтажное здание площадью 16 тыс. кв. м, расположенное на участке 1,75 га. Площадка ориентирована на развитие производства современных отечественных медицинских изделий и локализацию зарубежной продукции.

Среди резидентов — АО «Медицинские технологии Лтд», ООО «Ядро Лабс», ООО «Лаборатория инноваций МТ» и ООО «Фармстил». После выполнения инвестобязательств компания сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.