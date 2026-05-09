сегодня в 06:17

Стычки между судами Ирана и США происходят в Ормузском проливе

В Ормузском проливе происходят локальные боестолкновения с участием иранских и американских кораблей, сообщают « Известия » со ссылкой на иранское агентство Fars.

По информации СМИ, уже несколько часов в проливе отмечаются спорадические столкновения между иранскими вооруженными силами и американскими судами.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что американская сторона может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив.

При этом уже на следующей неделе Иран и США могут вернуться к переговорам.

