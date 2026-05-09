Воробьев передал «Золотую Звезду» Героя России родственникам летчика Терехина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Владимир Кравченко передали «Золотую Звезду» Героя России родственникам легендарного летчика Николая Терехина, которые проживают в Видном, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Николай Терехин — настоящий ас времен Великой Отечественной войны. Он — один из двух советских пилотов (наряду с Алексеем Хлобыстовым), трижды совершивших воздушный таран. При жизни его дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но оба раза документы терялись. И лишь спустя десятилетия справедливость была восстановлена — в марте 2026 года президент РФ Владимир Путин присвоил майору Терехину звание Героя России посмертно.

«Благодаря таким людям, как Николай Васильевич Терехин, мы и отмечаем Победу 9 мая. В эти дни особенно важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, какой ценой была достигнута Победа, каким героизмом отличались граждане нашей любимой страны, в каком возрасте они совершали свои подвиги. Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье, и что награда нашла своего героя. Также я хотел бы отметить внимательное, чуткое отношение нашего президента. Именно на основании его указа и решения мы сегодня имеем возможность участвовать в таком важном событии», — сказал Воробьев.

Подвиг Николая Терехина

Николай Терехин еще до начала войны успел поучаствовать в боях с японцами на Халхин-Голе. А с первых дней Великой Отечественной уже защищал небо от фашистских захватчиков.

В июле 1941 года над Могилевом Терехин совершил подвиг, который казался почти невозможным. Он вступил в воздушный бой с превосходящими силами противника. Сбив из пулемета один из вражеских «Юнкерсов-88», Николай израсходовал весь боезапас. Два других немецких бомбардировщика продолжили свой путь к городу. В этой критической ситуации Терехин принял решение идти на таран. Он атаковал первую машину плоскостью, а вторую — мотором. Истребитель был разрушен, летчик получил ранения, но смог выпрыгнуть с парашютом.

За совершенный подвиг пилот получил орден Ленина, а знаменитый военкор Константин Симонов был настолько впечатлен, что посвятил герою балладу «Секрет победы». Вот ее отрывок:

«Теряя последнюю скорость,

Упав, как железный ком,

Таранил он третий «Юнкерс»

Разбитым своим ястребком.

Ударом его оглушило,

Огнем обожгло лицо,

Последним усильем воли

Выдернул он кольцо.

В госпитале Терехин

Не пробыл и двух часов.

— Воздух аэродрома

Мне лучше всех докторов!»

Через восемь дней летчик вновь сел за штурвал и повторил свой героический поступок: без единого патрона он направил свой самолет на бомбардировщик противника «Дорнье-17» и уничтожил его.

Генерал-полковник Владимир Кравченко отметил, что это беспримерный подвиг, который золотой нитью вписан в историю истребительной авиации РФ и СССР. Полк, возглавляемый майором Николаем Васильевичем, за годы Великой Отечественной войны сбил 31 вражеский самолет, из которых 17 были уничтожены лично Терехиным. В душе и сердце каждого воина ВКС всегда останется в памяти Герой России майор Николай Терехин, который показал всему прогрессивному человечеству силу характера, волю и мужество.

Николай Терехин погиб в декабре 1942 года — его самолет был сбит и затонул в озере на территории Новгородской области. Ему было всего 26 лет. Похоронен летчик в Сквере Героев на Валдае.

Двоюродная внучка героя Ольга Костенко поделилась, что от бабушки и дедушки знала то, что он был летчиком и героически погиб в начале войны. Но теперь родственники знают о подвиге Николая Терехина и месте его захоронения. Они планируют посетить могилу Николая Васильевича.

Для Ольги это огромная честь, так как Герой России — высшее звание страны. Она отметила, что «Золотая Звезда» станет главной реликвией ее семьи.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.