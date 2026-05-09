Образцы хантавируса пропали из австралийской лаборатории 3 года назад

Внезапное появление и распространение смертельного хантавируса в Аргентине и на лайнере MV Hondius привлекло внимание к публикациям от 2024 года, в которых говорилось о пропаже образцов этого заболевания из лаборатории в Австралии, сообщает ИА Регнум .

Об этом написало Fox News в декабре 2024 года. Из лаборатории исчезли 323 пробирки, в которых были хантавирус, лиссавирус (возбудитель бешенства) и вирус Хендра. Официально было признано, что образцы пропали при переносе в новую морозильную камеру в 2023 году. Долгое время этот инцидент замалчивали.

Хантавирус, от которого за две недели скончались уже три человека, был только в двух исчезнувших пробирках.

Ранее ВОЗ сообщила о шести подтвержденных случаях заражения хантавирусом. Вспышка этого смертельного вируса произошла на круизном лайнере. Пассажиров теперь разыскивают по всему миру.

