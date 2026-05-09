Россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с платежами по капремонту

Мошеннические схемы и мифы вокруг вопросов по капитальному ремонту и списанию долгов на сегодняшний день самые распространенные и опасные для россиян, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, перед собеседником аферист по статье 159 УК РФ — никакого федерального закона, который освобождал бы всех собственников квартир от этой строки в платежке, не принималось и не готовится», — сказал Гаврилов ТАСС.

Он пояснил, что обязанность жителей платить закреплена Жилищном кодексе и привязана к квартире, поэтому при ее покупке на вторичном рынке долг предыдущего владельца переходит к новому.

Как добавил парламентарий, полное освобождение от этого платежа получают только неработающие пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, владельцы квартир в новостройках первые три-пять лет после ввода. Кроме того, компенсация в 50% полагается ветеранам, инвалидам первой и второй групп, семьям с детьми-инвалидами.

Россиян предупредили, что еще аферисты используют историю про массовое списание задолженностей. Как рассказал депутат, госпрограмм, по которым россиянину раз в пять лет якобы прощают долги или автоматически обнуляют просрочку, нет. Все взятые долги по кредитам, микрозаймам, ЖКХ, налогам и штрафам можно обнулить только через процедуру банкротства физлица в арбитражном суде или через внесудебное банкротство в МФЦ при сумме обязательств от 25 тыс. до 1 млн рублей и закрытом исполнительном производстве.

Он также напомнил, что реальный действующий юрист не будет звонить первым, такие специалисты не ведут розыск должников по базам, а процедура списания никогда не может быть запущена через ссылку из СМС или код подтверждения.

