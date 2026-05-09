В Сеуле состоялось шествие «Бессмертного полка» и праздничный концерт, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях приняли участие послы РФ и Белоруссии в Южной Корее, а также россияне и южнокорейские граждане, сообщает РИА Новости .

Акция «Бессмертного полка» прошла в Сеуле при содействии Координационного совета организации российских соотечественников (КСОРС) в Республике Корея, посольства РФ и Россотрудничества. Мероприятие стартовало в одном из городских скверов в понедельник в 10:00 по местному времени (04:00 по московскому). Участникам раздавали красные шары, листовки и георгиевские ленточки.

«Несомненно то, что именно Советский Союз внес наибольший вклад в разгром нацистской Германии и Японской империи. С исторической точки зрения этот факт невозможно отрицать… Поэтому, даже если нынешняя Украина, Польша или некоторые страны Западной Европы это отрицают, стереть историческую правду, как мне кажется, невозможно», — заявил южнокорейский студент исторического факультета одного из крупнейших местных университетов.

Затем строй соотечественников с детьми, с фотографиями погибших в войне родственников, флагами и баннерами торжественно прошел по улицам Сеула к зданию Центра дружбы и искусства, где состоялся концерт ко Дню Победы «Жди меня, и я вернусь».

На концерте прозвучали стихи, песни военных лет, были исполнены музыкальные и танцевальные номера. Зрители услышали такие известные произведения, как «Синий платочек», «Огонек» и «Смуглянка».

