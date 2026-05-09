Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
В церемонии также приняли участие зарубежные гости. Память участников ВОВ в Москве почтили президент Белоруссии Александр Лукашенко, казахский лидер Касым-Жомарт Токаев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие главы государств. Каждый был с букетом красных роз.
После лидеров стран к Могиле Неизвестного Солдата начали возлагать цветы другие участники церемонии.
Ранее на Красной площади прошел праздничный парад. Путин поздравил жителей страны с Днем Победы.
