Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

В церемонии также приняли участие зарубежные гости. Память участников ВОВ в Москве почтили президент Белоруссии Александр Лукашенко, казахский лидер Касым-Жомарт Токаев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и другие главы государств. Каждый был с букетом красных роз.

После лидеров стран к Могиле Неизвестного Солдата начали возлагать цветы другие участники церемонии.

Ранее на Красной площади прошел праздничный парад. Путин поздравил жителей страны с Днем Победы.

