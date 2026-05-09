Путин поздравил участников парада на Красной площади с 81-й годовщиной Победы
Фото - © Александр Щербак/РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил участников парада и россиян с 81-й годовщиной Победы.
«Поздравляю вас с Днем Победы с нашим священным светлым и самым главным праздником», — сказал Путин.
Он добавил, что Россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы. Сохранение памяти о событиях, истории, настоящих героях ВОВ для россиян дело чести.
Нацисты вероломно напали на СССР, хотели истребить и поработить его многонациональный народ, заявил Путин.
По его словам, начало Великой Отечественной войны — это одна из самых скорбных дат в истории страны.
Как подчеркнул глава государства, именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас страну и мир.
Парад Победы традиционно проходит на Красной площади 9 мая. В центре Москвы находятся пешие колонны, в которых можно увидеть военных высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.
