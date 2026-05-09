На производстве в Капотне почтили память предшественников в честь Дня Победы

Коллектив Московского НПЗ отдал дань памяти тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Патриотическое мероприятие к 9 Мая прошло у мемориала воинам-нефтяникам и труженикам тыла, где увековечено свыше 200 фамилий героев, сообщает пресс-служба предприятия.

Производство в Капотне ни на один день не останавливало выпуск продукции и снабжало фронт топливом.

Вместе с действующими работниками к заводскому мемориалу цветы возложили сотрудники Музея Победы и ветераны МНПЗ. Средних — Александра Коврова, которая проработала в госпитале медсестрой в течение всей войны. Ее перевязки спасли немало жизней фронтовиков. Свое дело Александра Емельяновна продолжила и после Победы: около полувека она работала в заводском профилактории, где следила за здоровьем коллег. В 2023 году Александра Емельяновна отметила столетний юбилей. Сегодня ее правнук продолжает карьеру оператора установки — востребованного специалиста, который непосредственно управляет процессами переработки нефти.

Надежные поставки топлива помогали Красной Армии добиваться успехов на передовой. В период Битвы за Москву непосредственная близость завода к фронту позволяла оперативно снабжать защитников города необходимыми нефтепродуктами. Осенью 1941 года боевая техника заправлялась прямо на территории предприятия, после чего сразу уходила на фронт. Всего за годы войны МНПЗ переработал 2,8 млн тонн сырья.

Военный историк, член ученого совета Музея Победы Артем Драбкин отметил, что тема трудового подвига в тылу представляет очень большой интерес.

«Наши предки работали просто с феноменальной самоотдачей. Многочасовой рабочий день без выходных, труд женщин и подростков на производстве, смены в условиях строжайшей светомаскировки — через это прошли и сотрудники Московского НПЗ. В самый сложный момент этот тогда еще небольшой завод по-своему помог нашей стране выстоять и победить», — считает он.