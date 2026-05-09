Парад Победы завершился на Красной площади в Москве

Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве.

По брусчатке прошли пешие колонны, в которых можно было увидеть военных высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Победы. Была объявлена минута молчания.

В небе над Москвой можно было увидеть воздушную часть мероприятия — там пролетели пилотажные авиагруппы. А также летчики штурмовиков Су-25 раскрасили небо в цвета российского триколора.

Парад завершился «Прощанием Славянки», после чего оркестр покинул Красную площадь.

