Авиационная часть парада Победы прошла в небе над Москвой
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Воздушная часть парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в российской столице.
Над Красной площадью пролетели самолеты авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В небе был Кубинский бриллиант — истребители Су-30 и МиГ-29.
Затем в центре столицы зазвучала композиция «Прощание Славянки».
Парад Победы начался на Красной площади в 10:00. На трибунах за парадом наблюдают президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ветераны ВОВ и почетные гости.
