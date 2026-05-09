сегодня в 10:53

Авиационная часть парада Победы прошла в небе над Москвой

Воздушная часть парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в российской столице.

Над Красной площадью пролетели самолеты авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В небе был Кубинский бриллиант — истребители Су-30 и МиГ-29.

Затем в центре столицы зазвучала композиция «Прощание Славянки».

Парад Победы начался на Красной площади в 10:00. На трибунах за парадом наблюдают президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ветераны ВОВ и почетные гости.

