Песков: попыток сорвать празднование Дня Победы в Москве не было

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попыток сорвать празднование Дня Победы на Красной площади в Москве не было.

«Ничего не пытались, все хорошо», — ответил Песков на вопрос, пытались ли ВСУ сорвать празднование.

Он подчеркнул, что новый разговор главы государства Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам перемирия пока не планируется. Также не обсуждалось и продление режима прекращения огня в зоне СВО после 11 мая.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва готова принять делегацию Соединенных Штатов для переговоров по украинскому урегулированию.

Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Победы.

