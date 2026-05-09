Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google 9 мая

Самым популярным запросом в украинском сегменте поисковика Google в эту субботу был парад Победы в Москве, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию поисковой системы.

Кроме того, украинцы искали поздравления с 9 Мая. Об этом говорят данные сервиса Google Trends. Большинство запросов жители Украины пишутся на русском языке.

В 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, по которому День Победы во Второй мировой войне перенесли в стране с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом. А 9 мая теперь отмечают День Европы.

Ранее на Красной площади прошел праздничный парад. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Победы.

