Участник СВО Свистунов: атмосфера на «Героях Подмосковья» была очень сильной
Фото - © Встреча с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья"/Медиасток.рф
Атмосфера внутри программы «Герои Подмосковья» была очень сильной, сообщил РИАМО участник программы Вадим Свистунов.
«Все участники — люди с боевым опытом, дисциплина на высоком уровне, взаимопонимание быстро выстраивается. Полная взаимовыручка», — поделился Свистунов.
Он добавил, что участники поддерживали друг друга в процессе обучения и продолжают это делать и сейчас.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.
«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.
