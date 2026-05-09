Герой РФ из Подмосковья Болилая сидела за спиной Путина на параде Победы

Медсестра из Подмосковья Людмила Болилая, ставшая первой женщиной Героем России в ходе спецоперации, сидела за спиной президента страны Владимира Путина на параде Победы, сообщает ТАСС .

Женщина была в форме и с наградами.

Болилая под обстрелом ВСУ продолжала выполнять обязанности и помогать раненым военным. Женщина своим телом закрыла тяжелораненого, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. После этого ее несколько раз прооперировали.

Медик из Ступина более 15 лет проработала фельдшером в службе скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил Людмилу Болилую с Днем военного медика.

«Хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших замечательных, смелых, отчаянных медиков. Вы стали военным медиком, потому что тоже являетесь человеком отважным, в скорой помощи до этого работали», — сказал Воробьев.

