сегодня в 10:49

Расчет Корейской народной армии впервые принял участие в параде Победы в Москве

Парадный расчет Корейской народной армии прошел по брусчатке Красной площади столицы, северокорейские военные впервые приняли участие в торжественном мероприятии.

Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области от противника.

В строю также прошли участники спецоперации на Украине и специалисты Войск беспилотных систем, курсанты Рязанского высшего училища имени генерале Маргелова, военно-морского училища имени адмирала Макарова, Высшего общевойскового училища и другие.

Всего в парадном строю прошли более 1 тыс. участников СВО и 17 героев РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.