Расчет Корейской народной армии впервые принял участие в параде Победы в Москве
Фото - © Александр Щербак/РИА Новости
Парадный расчет Корейской народной армии прошел по брусчатке Красной площади столицы, северокорейские военные впервые приняли участие в торжественном мероприятии.
Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области от противника.
В строю также прошли участники спецоперации на Украине и специалисты Войск беспилотных систем, курсанты Рязанского высшего училища имени генерале Маргелова, военно-морского училища имени адмирала Макарова, Высшего общевойскового училища и другие.
Всего в парадном строю прошли более 1 тыс. участников СВО и 17 героев РФ.
