День Победы — это ежегодное напоминание о том, какой ценой наш народ подарил миру будущее, сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алина Науменко.

«39 млн человек — такова оценка демографических потерь СССР. Это значит, что война забрала каждого пятого жителя страны. 872 дня блокады Ленинграда, 200 дней Сталинграда, 1418 дней ада на передовой. За каждым днем — тысячи судеб. А за каждой судьбой — мать, жена, сестра, так и не дождавшийся рождения ребенок. Мы потеряли 32 тыс. заводов, 98 тыс. колхозов, 1710 городов», — сказала Науменко.

По ее словам, к сожалению, сегодня история повторяется. Идеология нацизма, которая была разгромлена советским народом в 1945 году, воспроизводится в новых политических форматах, сохраняя исходное содержание и целеполагание.

«Мы видим это в Донбассе, на всей линии боевого соприкосновения. Подвиги участников СВО ничем не отличаются от подвигов советских солдат. Наши бойцы — правнуки победителей — надевают кители с георгиевскими лентами не только на парад в Москве, но и на передовую», — добавила собеседница.

Она уточнила, что ополченцы 2014 года и штурмовики 2026 года точно так, как и их прадеды, берут новые высоты. Когда на улицы российских городов 9 мая выходит «Бессмертный полк» — с портретами фронтовиков, рядом с ними уже шагают солдаты СВО в форме. Эта акция стала народной исповедью, где прошлое и настоящее смыкаются так тесно, что невозможно понять, где заканчивается один подвиг и начинается другой.

«Память о Великой Победе — это духовный стержень, который не дает сломаться перед лицом современных вызовов. Пока мы помним — мы непобедимы», — заключила политолог.

9 мая в России празднуется День Победы. В этот день в 1945 году завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939–1945 годов.

