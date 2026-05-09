Курсант сделал предложение девушке во время Парада Победы в Благовещенске
В Благовещенске курсант Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского сделал предложение своей избраннице во время парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как курсант с букетом цветов встает на колено перед возлюбленной и спрашивает: «Ты будешь моей женой?». Товарищи, которые стояли рядом, хором сказали: «Скажи — да!».
«Я согласна, да», — ответила девушка.
Памятное для пары событие завершилось троекратным «Ура» и поцелуем будущих супругов.
