Путин: великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

На Красной площади проходит праздничный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личных вклад в победу», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что технологии и тактики ведения боевых действий меняются, но судьбу государства определяют люди.

По словам главы государства, бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это российские подразделения идут вперед.

«Победа всегда была и всегда будет за нами», — заключил Путин.

