Андрей Воробьев поздравил ветеранов ВОВ и жителей Подмосковья с Днем Победы

«С Днем Победы, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны и жители Подмосковья! Это священный праздник для всей нашей страны. Мы всегда будем помнить подвиг наших героев, их мужество, стойкость и любовь к Родине», — сказал Воробьев.

Он отметил, что навестил ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Леонтьевну Ровинскую. В 2026 году ей исполнится 103 года. Рядом с ветераном большая и дружная семья. Близкие и родные люди бережно хранят ее фронтовые истории и с безграничной любовью рассказывают о героической бабушке.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«От всей души поздравляю Клавдию Леонтьевну и всех ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Спасибо за мужество и за жизнь, которую вы подарили будущим поколениям. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — добавил губернатор.

