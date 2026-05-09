Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ Клавдию Ровинскую с Днем Победы

В апреле 1942 года 18-летняя Клавдия в тайне от родителей ушла на фронт в составе первого легендарного Новосибирского эшелона девушек-добровольцев.

«Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших Героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного. И, наверное, самое главное для них, чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки. Я очень рад, что имею возможность познакомиться с вашей семьей. Хочу поздравить наших жителей, для которых, как и для всех нас, этот праздник — особенный. Пусть наши Герои живут долго, а мы будем всегда помнить их подвиг!» — сказал Воробьев.

Клавдия Леонтьевна рассказала главе региона, что ушла на фронт, не окончив 10 класс, была телеграфисткой.

«В 1942 году, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла, один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. Ее спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Все могло закончиться очень плохо. Получается, что еще пара миллиметров, и я могла бы не родиться», — рассказала дочь Клавдии Леонтьевны Тамара.

В 1943 году Клавдия, восстановившись после ранения, вновь вступила в строй и заняла должность командира отделения телеграфистов в 618-м отдельном батальоне связи четвертого армейского корпуса ПВО. Ее подразделение отвечало за обеспечение связи между командными пунктами на Воронежском фронте в районе Курска.

В ноябре в составе первой десантной группы сержант принимала участие в освобождении Киева. В ходе боевых действий девушка получила ранение в правую руку, но продолжала поддерживать связь между командованием и подразделениями до последнего.

С начала 1944 года и до конца Великой Отечественной войны она помогала защищать стратегически важные объекты от вражеских авиаударов. В мае 1945 года Клавдия Леонтьевна была демобилизована.

Клавдия Ровинская была удостоена Ордена Отечественной войны II степени и награждена медалями «За отвагу» (за поимку диверсанта), «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В знак признания ее заслуг ветерану было присвоено звание почетного гражданина Можайского муниципального округа. В 2025 году, в преддверии Дня Победы, на доме, где она проживает вместе со своей дочерью Тамарой, была установлена именная мемориальная табличка.

Поздравить Клавдию Леонтьевну с Днем Победы приехал и внук Вадим вместе с супругой, а также их дети. Правнуки часто навещают прабабушку и признаются, что очень ею гордятся. 20-летняя Тамара Кошлева рассказала, что безмерно восхищается своей прабабушкой и ее подвигом. Раньше Тамара часто принимала с прабабушкой участие в разных памятных мероприятиях, с детства слушая ее захватывающие рассказы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.