Путин назвал приезд Мирзиеева на 9 Мая знаком особых отношений с Узбекистаном

Прошла встреча президента РФ Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, приехавшим в страну для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения между государствами в последнее время складываются самым наилучшим образом. Между странами увеличивается объем торговли, торгово-экономических связей, также у РФ и Узбекистана есть крупные проекты. Россия является одним из заметных инвесторов.

«Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, в условиях сегодняшнего дня наши встречи, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, являются проявлением и знаком особых отношений. Отношений не просто дружбы — я бы сказал, братского взаимодействия», — подчеркнул российский лидер.

Она также назвал особым знаком присутствие Мирзиеева на параде Победы, который состоится на Красной площади Москвы.

В ответ президент Узбекистана поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы и добавил, что в стране тоже проводятся мероприятия в честь этой даты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.