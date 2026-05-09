сегодня в 08:30

Движение транспорта перекрыто в центре Москвы до завершения парада Победы

В субботу в центре столицы до окончания мероприятия закрыто движение для транспорта, перед поездкой водителей попросили продумать маршрут с учетом ограничений, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Так, нельзя проехать по улицам Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка, набережным Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская, Пречистенская, Гончарная и Садовническая, переулкам Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й, 2-й Раушский и т. д.

Также запрещена парковка машин в районе ограничения движения до 23:59 субботы.

На Красной площади в Москве в субботу состоится традиционный парад. После него пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.