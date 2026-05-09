Пешие расчеты выдвинулись к Кремлю для участия в параде Победы

Военные и курсанты в составе пеших парадных расчетов выдвинулись к Кремлю, чтобы вскоре принять участие в параде Победы на Красной площади, сообщает телеканал «Звезда» .

В 10 часов начнется парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно он проходит на Красной площади.

Пока стройные парадные расчеты маршируют по столичным улицам.

В составе пешей колонны в параде будут участвовать военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

