Министр обороны России Андрей Белоусов принимает парад на Красной площади
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает праздничный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Глава оборонного ведомства въехал на представительском автомобиле с открытым верхом и поприветствовал пешие парадные расчеты.
Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Армии России Андрей Мордвичев. Генерал-полковник совершает объезд парадных расчетов совместно с министром обороны.
На трибунах за парадом наблюдают президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, ветераны ВОВ и почетные гости.
