Министр обороны России Андрей Белоусов принимает парад на Красной площади

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает праздничный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава оборонного ведомства въехал на представительском автомобиле с открытым верхом и поприветствовал пешие парадные расчеты.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Армии России Андрей Мордвичев. Генерал-полковник совершает объезд парадных расчетов совместно с министром обороны.

На трибунах за парадом наблюдают президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, ветераны ВОВ и почетные гости.

