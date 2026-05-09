Знамя Победы и российский флаг вынес почетный караул на Красную площадь
На Красную площадь столицы почетный караул вынес Знамя Победы и государственный флаг РФ.
Проход военных прошел под песню «Священная война». Лидеры государств, присутствующие на параде Победы, встали.
Как пишет ТАСС, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ, генерал-полковник Андрей Мордвичев впервые командует парадом Победы на Красной площади.
На трибунах за парадом наблюдают президент РФ Владимир Путин глав Беларуси Александр Лукашенко, ветераны ВОВ и почетные гости.
