Овчинский: в ЮВАО возведут современный жилой комплекс по программе реновации

Выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения дома для реализации программы реновации в ЮВАО, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Дом будет располагаться по адресу: ул. Паперника, з/у 14.

«На юго-востоке столицы для реализации программы реновации отвели территорию площадью 1,62 га. Здесь возведут современный жилой комплекс общей площадью до 52 тыс. кв. м с благоустроенным двором, детскими и спортивными зонами и помещениями для социальной и коммерческой инфраструктуры на первых этажах. Новостройка будет соответствовать московским стандартам — это качественная отделка, энергоэффективные инженерные решения и адаптированные для маломобильных жителей пространства», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В шаговой доступности от ЖК находится станция «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.