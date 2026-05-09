Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Фото - © Павел Бедняков/РИА Новости
В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади столицы начался военный парад.
По брусчатке в центре Москвы промаршируют пешие колонны. В составе будут военные высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.
Также на параде покажут работу российских военных, выполняющих задачи в зоне СВО, несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, ВКС и на кораблях ВМФ.
В этом году воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а еще военная техника участвовать в параде не будут.
Ожидается пролет авиации. В небе над Красной площадью можно будет увидеть отечественные пилотажные авиагруппы, а в завершении мероприятия летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета флага РФ.
