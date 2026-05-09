Осталось по полмашины: жесткое ДТП произошло в Улан-Удэ

5 человек пострадали в жесткой дорожной аварии в Улан-Удэ

Медики осматривают пять человек после серьезной дорожной аварии, которая произошла в Улан-Удэ, сообщает «112» .

ДТП произошло в Железнодорожном районе. Предварительно, 25-летний водитель за рулем Toyota Chaser столкнулся с Nissan Serena, которым управлял 46-летний мужчина.

Обстоятельства данного ДТП выясняются.

Суя по кадрам с места аварии, от обоих авто осталось по половине. У одной машины полностью нет задней части, у другой — очень сильно поврежден перед. Также части автомобилей разбросаны по большой территории.

