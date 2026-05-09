Документы о нацистских школах пропагандистов рассекретили ко Дню Победы

УФСБ РФ по ДНР рассекретило протоколы допросов 1944–1947 годов, которые показывают систему создания нацистской Германией сети пропагандистских школ и лагерей для советских военнопленных, сообщает РЕН ТВ .

«Зондерлагеря» создавались фашистами для подготовки коллаборационистов, пропагандистов и специалистов, которые будут работать на оккупированных территориях СССР, а также системе германских спецслужб.

Школа агентов-пропагандистов при Восточном министерстве Германии появилась в начале 1942 года. Она состояла из трех блоков: русского, украинского и кавказского. На занятиях была пропаганда идеи создания самостоятельной Украины, которая будет работать в союзе с Германией против большевиков.

Враг специально организовывал лагеря-школы для идеологической обработки жителей СССР, там делался акцент на разжигании межнациональной розни и подготовке пропагандистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.