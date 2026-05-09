Дождь и до + 15 градусов ожидается в Московском регионе в День Победы
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и Москве в субботу температура поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода.
Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, днем 10 мая — от плюс 14 до плюс 16. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.