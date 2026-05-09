Виктория Боня назвала свой диагноз после травмы ноги

Телеведущая и блогер Виктория Боня раскрыла свой диагноз после полученной травмы ноги. Ей предстоит долгий период восстановления, сообщает Super.ru .

По ее словам, нога потемнела спустя неделю после серьезной травмы, полученной при подготовке к восхождению на гору. Блогер не могла наступать на конечность, которая выглядела очень плохо. Сейчас она узнала диагноз.

По словам знаменитости, у нее разрыв одной из поверхностных связок. Она призналась, что очень расстроилась после снимка и весь день пролежала в кровати.

Ранее Боня также пострадала из-за упавшего на нее ковра.

