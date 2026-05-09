Движение на Пятницкой улице в Москве восстановили после пожара
В Москве движение на участке Пятницкой улицы вновь открыто после перекрытия, вызванного пожаром, сообщает пресс-служба столичного Дептранса утром 9 мая.
«Движение открыто», — отмечается в сообщении.
Ранее движение транспорта было временно закрыто на участке дороги от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной.
Причиной ограничения движения стал пожар. Загорелся историческим дом с баром.
