Более 20 тыс жителей Солнечногорска прошли диспансеризацию

Свыше 20 тыс жителей городского округа Солнечногорск прошли диспансеризацию с начала 2026 года. Комплексные обследования организуют в поликлиниках, амбулаториях и выездных пунктах, в том числе в Вертлинском ФАПе в деревне Толстяково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала года более 20 тыс человек проверили здоровье в рамках диспансеризации. В Вертлинском фельдшерско-акушерском пункте жители сдали общий и биохимический анализы крови, получили консультацию офтальмолога и прошли обследование в передвижном маммографическом комплексе. Также на базе ФАПа организовали вакцинацию населения.

Осмотр у офтальмолога включал проверку зрения с коррекцией, измерение внутриглазного давления, подбор очков, осмотр переднего отрезка глаза и коррекцию гипотензивных капель при глаукоме. При необходимости пациентов направляли на дообследование в поликлинику. Мобильный маммограф проводит рентгенологическое исследование молочных желез. Женщинам от 39 лет его назначают раз в два года бесплатно по полису ОМС.

«Болезни легче предупредить или выявить на ранней стадии, чем затем долго лечить. Современное оборудование позволяет обнаруживать проблемы быстро и качественно», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию раз в три года гражданам от 18 до 39 лет включительно, а с 40 лет — ежегодно. Единые дни обследований проводят по субботам дважды в месяц. 5 мая с 9:00 до 13:00 диспансеризация и вакцинация пройдут в Поваровской поликлинике по адресу: пос. Поварово, мкр. 2, д. 1А. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.