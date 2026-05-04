Девушек из Северной Осетии предложили штрафовать за откровенный внешний вид
Фото - © РИА Новости
Активисты предложили штрафовать девушек из Северной Осетии за неподобающий внешний вид. Авторы инициативы направили соответствующее обращение местным властям, сообщает Mash Gor.
Активисты предупредили, что вскоре местным девушкам придется раскошелиться из-за слишком откровенных нарядов как в жизни, так и в соцсетях. При этом за неподобающий лук на личной странице штраф возрастает вдвое.
Молодые люди направили обращение региональным властям и лишь получили отписку с «обещанием разобраться», но в Сети утверждают, что вопрос «практически решен».
Юристы утверждают, что в российском законодательстве нет норм, которые запрещают носить откровенную или обтягивающую одежду. Попытка их ввести противоречит действующей конституции.
