Девушек из Северной Осетии предложили штрафовать за откровенный внешний вид

Активисты предупредили, что вскоре местным девушкам придется раскошелиться из-за слишком откровенных нарядов как в жизни, так и в соцсетях. При этом за неподобающий лук на личной странице штраф возрастает вдвое.

Молодые люди направили обращение региональным властям и лишь получили отписку с «обещанием разобраться», но в Сети утверждают, что вопрос «практически решен».

Юристы утверждают, что в российском законодательстве нет норм, которые запрещают носить откровенную или обтягивающую одежду. Попытка их ввести противоречит действующей конституции.

