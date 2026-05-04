В Подмосковье стартовал второй отбор в акселератор «Спринт 2.0»

В Московской области начался второй в 2026 году конкурсный отбор в акселератор «Спринт 2.0» для ИТ-компаний, разрабатывающих решения по импортозамещению программного обеспечения. Заявки принимаются до 10 июня, старт программы запланирован на сентябрь 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашаются подмосковные ИТ-компании, создающие продукты для замещения иностранного ПО в ключевых отраслях экономики. Программа рассчитана на три месяца и направлена на масштабирование бизнеса: выход на системные продажи, сокращение цикла сделки, развитие маркетинга и повышение эффективности команды.

Акселератор базируется на методологии Фонда развития интернет-инициатив и опыте поддержки более 2000 компаний. Участвовать могут российские юридические лица с командой не менее двух человек. Обязательные условия — наличие минимально жизнеспособного продукта с уровнем готовности технологии не ниже 5, соответствие проекта приоритетным направлениям и обеспеченность ресурсами на весь период программы.

Подать заявку можно до 10 июня на сайте проекта https://sprint.iidf.ru/. Акселератор Спринт 2.0 проводится бесплатно. Программу реализует ФРИИ при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.