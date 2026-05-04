В Богородском округе поздравили ветерана ВОВ к 9 Мая

Председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов посетил ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина округа Клавдию Васильевну Артамошкину. В декабре прошлого года ей исполнилось 102 года. Она остается единственным участником боевых действий Великой Отечественной войны, проживающим в муниципалитете.

От имени главы округа Игоря Сухина, совета депутатов и администрации Владимир Хватов поблагодарил ветерана за стойкость и силу духа и передал подарки.

«Такие люди, как Клавдия Васильевна, — живая история, наше наследие и гордость. Мы гордимся тем, что можем помнить и чтить подвиги наших героев, которые сделали все возможное для нашего будущего», — отметил Владимир Хватов.

Клавдия Артамошкина ушла на фронт добровольцем в 19 лет. Она служила в Особой стрелковой добровольческой бригаде. В 1943 году участвовала в обороне Смоленска, где шли тяжелые бои, многие ее боевые подруги погибли. После освобождения города в 1944 году охраняла военный объект в Куйбышеве.

В 1948 году ветеран начала работать на Ногинском заводе топливной аппаратуры. Контролером Центральной измерительной лаборатории НЗТА она проработала 49 лет, активно участвовала в общественной жизни предприятия, была членом завкома и председателем профкома. Клавдия Васильевна награждена орденом Великой Отечественной войны II степени. В прошлом году на фасаде ее дома установили именную табличку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.